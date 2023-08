Biden aprova ajuda militar a Taiwan em programa normalmente usado para Estados soberanos

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou uma transferência militar para Taiwan no âmbito do programa de Financiamento Militar Estrangeiro, ou FMF, normalmente usado para Estados soberanos, de acordo com uma notificação enviada ao Congresso.

A notificação, que foi vista pela Reuters na quarta-feira, informa aos comitês do Congresso sobre a intenção do Departamento de Estado de destinar até 80 milhões de dólares em fundos do FMF em apoio a Taiwan.