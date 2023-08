Bolsonaro e Michelle ficam em silêncio em depoimento à PF sobre caso das joias

À PF, segundo duas fontes a par da estratégia de defesa de Bolsonaro, o ex-presidente iria inicialmente insistir que as joias sauditas recebidas eram presente de caráter pessoal, que havia um vácuo jurídico sobre sua posse e que também não havia nenhum impedimento legal em eventualmente se desfazer delas.

Contudo, Bolsonaro e Michelle optaram pelo silêncio em meio ao temor da família do ex-presidente, conforme uma dessas fontes, com uma eventual colaboração de Mauro Cid com a PF.

O ex-ajudante de ordens prestou na sexta-feira e na segunda-feira longos depoimentos, conforme uma fonte policial, e há o receio entre aliados de Bolsonaro que ele esteja implicando o ex-chefe.

"Todos estão bem tensos com o que pode ter saído dessa delação ou confissão do Cid com a PF", disse a fonte.

A possibilidade do militar confessar crimes veio à tona no último dia 17 após reportagem da revista Veja ter dito que, além de admitir delitos, ele iria dizer às autoridades que agiu para cumprir ordens do então presidente no caso das joias.

Em público, de acordo com essa fonte, a ordem no clã Bolsonaro é demonstrar tranquilidade e argumentar que Mauro Cid pode falar qualquer coisa para tentar se livrar da cadeia e de futuras punições a ele e à sua família.