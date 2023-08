Casa Branca busca financiamento de curto prazo para evitar paralisação do governo, diz jornal

O financiamento atual para o governo federal expira em 30 de setembro. Se nenhuma ação for tomada antes do início do próximo ano fiscal, em 1º de outubro, grande parte das funções governamentais serão paralisadas.

Quaisquer medidas de gastos teriam que ser aprovadas tanto pelo Senado, liderado pelos democratas, quanto pela Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos.

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse neste mês que se encontrou com o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, e ambos concordaram com uma solução de curto prazo.

(Por Tim Ahmann)