Escolas australianas lideram renascimento das línguas indígenas em extinção

"E então precisamos daquela 'Voz' para fazer pressão por isso."

Webb estava se referindo a um procedimento chamado “Voz ao Parlamento”, que irá a um referendo em 14 de outubro para decidir se os povos indígenas serão reconhecidos pela primeira vez na constituição da Austrália.

Quando foi inaugurada no ano passado, a Gumbaynggirr Giingana Freedom School (GGFS), que Webb ajudou a fundar, era a primeira escola indígena bilíngue no Estado mais populoso da Austrália, Nova Gales do Sul.

A instituição faz parte de uma tentativa de baixo para cima de retomar dezenas de línguas que estão à beira da extinção e também está sendo apoiada pelos governos federal e estadual.

Muitos dos povos indígenas da Austrália consideram o renascimento da língua fundamental para garantir a sobrevivência de suas culturas, em um dos anos mais importantes para os direitos indígenas na história do país.

As comunidades indígenas da Austrália, ou aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, são provavelmente as mais antigas do mundo, com uma história no continente que remonta a dezenas de milhares de anos.