EUA acusam homem de ajudar a contrabandear microeletrônicos de uso militar para a Rússia

NOVA YORK (Reuters) - Procuradores dos Estados Unidos acusaram nesta quinta-feira um homem com nacionalidade russa-alemã de contrabandear para a Rússia grandes quantidades de dispositivos de tecnologia microeletrônica com aplicações militares, para um eventual uso na guerra do país na Ucrânia.

Arthur Petrov, cidadão russo-alemão de 33 anos, foi preso em 26 de agosto no Chipre a pedido do governo dos EUA, segundo comunicado do procurador Damian Williams, de Manhattan.

Petrov e dois co-conspiradores russos não nominados foram acusados de utilizar empresas de fachada para ocultar a aquisição fraudulenta de distribuidores norte-americanos de microeletrônica sujeitos aos controles de exportação norte-americanos.