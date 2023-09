EUA podem ajudar a resolver disputa de fronteira entre Líbano e Israel

“É hora de ouvir o outro lado e avaliar se este é o momento certo”, disse ele.

O ministro interino das Relações Exteriores libanês, Abdallah Bou Habib, disse à Reuters que Hochstein disse que falaria com Israel em seguida e se ambos concordassem, "a América estaria pronta para trabalhar conosco".

A atual linha de demarcação entre os dois países é conhecida como Linha Azul, uma fronteira mapeada pela Organização das Nações Unidas que marca a linha para a qual as forças israelenses se retiraram quando deixaram o sul do Líbano em 2000.

As tensões aumentaram neste verão, com foguetes sendo disparados contra Israel durante surtos de violência entre israelenses e palestinos, e membros do grupo libanês fortemente armado Hezbollah ou seus apoiadores enfrentando forças israelenses.

Habib disse na semana passada que determinar a fronteira terrestre poderia pôr fim a essas tensões.

