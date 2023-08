EXCLUSIVO-Presidente chinês não deve participar da cúpula do G20 na Índia, dizem fontes

Os porta-vozes dos ministérios das Relações Exteriores da Índia e da China não responderam aos pedidos de comentários.

Li também deve participar de uma cúpula de líderes do Leste e Sudeste Asiático em Jacarta, Indonésia, de 5 a 7 de setembro, de acordo com uma reportagem da Kyodo.

A cúpula na Índia era vista como um local no qual Xi poderia se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que confirmou sua presença, conforme as duas superpotências buscam estabilizar as relações deterioradas por uma série de tensões comerciais e geopolíticas.

A última vez que Xi se encontrou com Biden foi nos bastidores da cúpula do G20 em Bali, Indonésia, em novembro passado.

O presidente russo, Vladimir Putin, já anunciou que não viajará para Nova Délhi e enviará o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, em seu lugar.

Um autoridade de alto escalão do governo da anfitriã Índia disse à Reuters que "estamos cientes de que o primeiro-ministro virá", no lugar de Xi.