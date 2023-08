'Explodiu em chamas': como foi mega-ataque da Ucrânia que irritou a Rússia

Os ataques aconteceram no momento em que as autoridades de Kiev informaram que pelo menos duas pessoas foram mortas no que eles descreveram como os ataques aéreos russos mais pesados na capital ucraniana nos últimos meses.

Modelo Il-76; Rússia informou que pelo menos quatro aviões foram danificados Imagem: Creative Commons

A Reuters capturou imagens de uma bola de fogo que caiu do céu noturno perto de um supermercado, detonando em uma enorme explosão que banhou de luz os blocos residenciais próximos.

Incêndio e sirenes

Na Rússia, o governador de Pskov postou um vídeo no Telegram mostrando um grande incêndio com sons de sirenes e uma explosão. Outro vídeo publicado online mostrou sistemas antiaéreos em ação em torno da cidade, que fica a apenas 32 km a leste da fronteira da Rússia com a Estônia, membro da Otan.

Moscou afirmou ter frustrado todos os ataques à Rússia. Normalmente, a Rússia descreve todos os ataques de drones ucranianos como malsucedidos, independentemente dos danos no solo.