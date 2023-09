Flórida avalia danos enquanto Idalia leva chuvas fortes às Carolinas do Sul e do Norte

O final da tempestade estava produzindo chuvas que poderiam atingir até 250 mm em alguns pontos ao longo da costa das Carolinas do Norte e do Sul, segundo o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA (NWS).

A partir do meio-dia, o centro da tempestade movia-se para leste, ao longo da costa da Carolina do Norte, cerca de 195 quilômetros a sudeste de Cape Lookout, com ventos de 105 quilômetros por hora. A previsão era que ele fosse para o mar na noite de quinta-feira.

As condições difíceis nas Carolinas ocorrem um dia depois do Idalia ter chegado ao continente em Keaton Beach, em Big Bend, na Flórida, onde a região conhecida como "panhandle", ou "cabo da panela", encontra sua península, castigando o litoral com ventos constantes de até 200 km/h, chuvas torrenciais e ondas fortes.

Imagens de vídeo de Horseshoe Beach, cerca de 50 quilômetros ao sul de onde o furacão chegou ao continente, mostraram restos dispersos de trailers que foram destruídos pelo Idalia, deixando apenas plataformas de concreto nuas. Outros trailers tombaram e deslizaram para dentro de lagoas, e as docas para barcos foram reduzidas a pilhas de madeira lascada.

John “Sparky” Abrandt, um aposentado de 77 anos que mora na comunidade, disse que se sentiu aliviado ao ver os danos em sua casa, embora as janelas tenham sido quebradas e os utensílios domésticos espalhados.

"Estou me sentindo ótimo. A casa ainda está aqui", disse ele.