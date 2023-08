Flórida evita catástrofe e começa limpeza após passagem do furacão Idalia

A falta de eletricidade devido à queda de árvores, postes e linhas elétricas foi generalizada, assim como edifícios danificados pelo vento e inundados, em comunidades duramente atingidas, como Perry, uma cidade a cerca de 32 quilômetros para o interior e ao norte de onde Idalia chegou à costa.

Ainda assim, Idalia foi muito menos expansivo, destrutivo ou letal do que o furacão Ian, uma tempestade de categoria 5 que atingiu a Flórida em setembro de 2022, causando 150 mortes e 112 bilhões de dólares em danos, de acordo com dados do governo dos EUA.

"As chamadas do tipo más notícias a que estávamos acostumados durante o Ian não aconteceram durante essa tempestade", disse DeSantis em uma coletiva de imprensa no final da tarde de quarta-feira.

Ele afirmou que não foram confirmadas mortes causadas pelo furacão Idalia e que, aparentemente, a maioria dos residentes em áreas vulneráveis e baixas havia atendido às ordens de retirada e aos avisos para se mudarem para áreas mais altas.