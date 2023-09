Frente de oposição vai formalizar candidatura de Xóchitl Gálvez à Presidência do México no domingo

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A senadora mexicana Xóchitl Gálvez, de origem indígena, será formalizada no domingo como candidata de uma coalizão de oposição que tentará tirar do poder o Movimento de Regeneração Nacional (Morena) nas eleições presidenciais do próximo ano.

Gálvez, uma engenheira de computação que se diz orgulhosa de suas origens humildes, anunciou apenas no final de junho a sua decisão de concorrer à Presidência e tentar se tornar a primeira mulher a ocupar esse cargo na história do país latino-americano.

“O chamado hoje é para que saiamos com esperança, que a união seja notada e que cresça”, disse Alejandra Latapí, membro do comitê organizador da Frente Ampla para o México, depois de anunciar que a certificação de Gálvez será feita no domingo.