Junta do Níger ordena que polícia expulse embaixador francês

NIAMEY (Reuters) - A junta governista do Níger ordenou que a polícia expulsasse o embaixador da França, uma medida que marca um novo declínio nas relações e que, segundo as autoridades de Paris, os oficiais do exército que tomaram o poder em Niamey no mês passado não tinham autoridade para tomar.

Os líderes do golpe estão seguindo a estratégia das juntas nos vizinhos Mali e Burkina Faso, distanciando-se da antiga potência colonial da região, em meio a uma onda de sentimento anti-francês.

Os vistos do embaixador francês em Niamey, Sylvain Itte, e de sua família foram cancelados, e a polícia foi instruída a expulsar o enviado, disse a junta em uma declaração datada de 29 de agosto e confirmada nesta quinta-feira por seu chefe de comunicações.