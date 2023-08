Kremlin nega que Rússia esteja causando fome na África

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin afirmou nesta quinta-feira que a Rússia continua sendo um fornecedor confiável de grãos, apesar dos obstáculos criados pelos países ocidentais, e que a escassez de alimentos na África não tem nada a ver com Moscou.

Em julho, a Rússia desistiu de um acordo de um ano que havia permitido que a Ucrânia, um dos maiores exportadores do mundo, enviasse grãos de seus portos do Mar Negro, apesar da invasão russa e do controle militar das águas ucranianas, o que aliviou o aumento dos preços globais.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi questionado em um briefing sobre as acusações relatadas pelo chefe do Conselho de Segurança da Ucrânia de que Moscou estava causando fome na África, onde muitos países dependem de grãos importados.