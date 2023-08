Líderes africanos trabalham em resposta a golpe militar no Gabão

O Conselho de Paz e Segurança da União Africana também se reúne nesta quinta-feira para discutir o golpe, disse um porta-voz do presidente da Comissão da União Africana.

O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, atual presidente do bloco da África Ocidental, Cedeao, disse na quarta-feira que estava trabalhando em estreita colaboração com outros líderes africanos para conter o que chamou de "contágio de autocracia" que se espalha por toda a África.

Militares do Gabão anunciaram o golpe antes do amanhecer de quarta-feira, pouco depois de um órgão eleitoral ter declarado que Bongo tinha ganho confortavelmente um terceiro mandato após a eleição de sábado.

Mais tarde na quarta-feira, um vídeo surgiu mostrando Bongo detido em sua residência, pedindo ajuda a aliados internacionais, mas aparentemente sem saber o que estava acontecendo ao seu redor. Os oficiais anunciaram também que o general Brice Oligui Nguema, antigo chefe da guarda presidencial, foi escolhido como chefe de Estado.

Os acontecimentos seguem aos golpes de Estado ocorridos em Mali, Guiné, Burkina Faso, Chade e Níger nos últimos quatro anos, anulando as conquistas democráticas desde a década de 1990 e suscitando preocupações entre as potências estrangeiras com interesses estratégicos regionais.

A Cedeao ameaçou uma intervenção militar no Níger depois de um golpe de Estado no dia 26 de julho e impôs sanções, mas a junta governista não recuou. Líderes militares em outros países também têm resistido à pressão internacional, como no Mali. Eles têm conseguido se manter no poder e alguns até ganharam apoio popular.