Lula sanciona lei do novo arcabouço fiscal com dois vetos

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos nesta quinta-feira a lei do novo arcabouço fiscal aprovada pelo Congresso Nacional e apontada como uma das prioridades legislativas da equipe econômica do governo pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Um dos trechos vetados pelo presidente, segundo a sanção publicada no Diário Oficial da União, previa que em caso de limitação de empenho e pagamento, as despesas com investimento do Poder Executivo federal poderão ser reduzidas na mesma proporção da limitação imposta às demais despesas discricionárias.

Na avaliação de Lula, o trecho do texto aprovado pelos parlamentares "contraria o interesse público, uma vez que amplia a rigidez dos processos de gestão orçamentária, com impacto potencial sobre despesas essenciais da União".