Mais drones ucranianos atingem Rússia após ataque a aviões em aeródromo

No final da quarta-feira, a Rússia afirmou que suas unidades antiaéreas haviam derrubado dois drones ucranianos na região de Bryansk, no sul do país. O chefe da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, disse que um míssil de cruzeiro ucraniano havia sido interceptado lá.

Na noite anterior, as autoridades russas descreveram ataques a Bryansk e outras cinco regiões, incluindo a região de Moscou e Pskov, no norte, onde quatro aviões de transporte militar foram danificados em um enorme incêndio em um campo de aviação.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que os ataques "não ficarão impunes" e que os drones não poderiam ter chegado tão longe no território russo sem a ajuda do Ocidente.

Os ataques coincidiram com os ataques aéreos mais severos da Rússia na capital da Ucrânia nos últimos meses. Autoridades de Kiev informaram que pelo menos duas pessoas foram mortas quando destroços de mísseis interceptados caíram em quatro locais.

A Reuters capturou imagens de uma bola de fogo caindo do céu noturno perto de um supermercado. Moscou disse que o míssil atingiu alvos de comando e inteligência.

