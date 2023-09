Países do Sudeste Asiático rejeitam mapa do Mar do Sul da China proposto por Pequim

Questionado sobre a versão mais recente, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, Jeff Liu, disse que "absolutamente não faz parte da República Popular da China".

“Não importa o quanto o governo chinês distorça a sua posição sobre a soberania de Taiwan, ele não pode mudar o fato objetivo da existência do nosso país”, disse ele.

Questionado sobre por que a China divulgou o mapa mais recente com 10 traços em comparação com um com nove traços, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, disse que Pequim foi inequívoca sobre seu território.

"A posição da China sobre a questão do Mar do Sul da China sempre foi clara. As autoridades competentes da China atualizam e divulgam regularmente vários tipos de mapas padrão todos os anos", disse ele em um briefing regular.

Na noite de quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores do Vietnã disse que as reivindicações da China baseadas no mapa não têm valor e violam as leis vietnamitas e internacionais.

O Vietnã “rejeita resolutamente quaisquer reivindicações da China no Mar do Leste que se baseiem na linha tracejada”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Pham Thu Hang, num comunicado, referindo-se ao Mar do Sul da China.