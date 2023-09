Papa fala em "seguir em frente" após críticas à Igreja Católica dos EUA

Nos dez anos desde sua escolha para o papado, Francisco tem sido criticado por setores conservadores da Igreja dos EUA, que se opõem a reformas para dar mais papéis às mulheres e aos leigos católicos e para tornar a Igreja mais acolhedora e menos crítica em relação a alguns grupos, incluindo as pessoas LGBT.

Na segunda-feira, a revista jesuíta Civiltà Cattolica publicou comentários feitos por Francisco durante um encontro com padres jesuítas em Lisboa, para a Jornada Mundial da Juventude, no início de agosto.

Numa sessão de perguntas e respostas, um jesuíta português disse a Francisco que, durante um período sabático nos Estados Unidos, ficou triste ao ver que muitos católicos locais, incluindo alguns bispos, eram hostis à liderança do papa.

“Vocês viram que nos Estados Unidos a situação não é fácil: há uma atitude reacionária muito forte. Ela é organizada e molda a forma como as pessoas pertencem, até mesmo emocionalmente”, respondeu o papa.

Os conservadores religiosos nos EUA alinharam-se frequentemente com meios de comunicação social politicamente conservadores, para criticar o papa sobre uma série de questões, como as relacionadas a mudanças climáticas, imigração, justiça social, apelos do papa ao controle de armas e sua oposição à pena de morte.

(Reportagem de Phillip Pullella)