Premiê do Japão cobra desculpa de ministro da Pesca por chamar água residual de Fukushima de "contaminada"

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, cobrou nesta quinta-feira seu ministro da Pesca a se desculpar por ter se referido à água radioativa tratada que está sendo liberada da usina nuclear de Fukushima como "contaminada", e pediu que ele se retratasse da declaração.

O ministro da Pesca, Tetsuro Nomura, foi ouvido chamando a água radioativa tratada de "contaminada" ao falar com repórteres no início do dia, após uma reunião com Kishida.

Ele disse que suas discussões com o primeiro-ministro envolveram "a avaliação da água contaminada" após sua liberação no Oceano Pacífico.