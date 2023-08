Rússia diz que aprofundará laços com Coreia do Norte, mas não confirma troca de cartas entre Putin e Kim

(Reuters) - A Rússia disse nesta quinta-feira que pretende desenvolver laços com a Coreia do Norte, mas não confirmou uma declaração da Casa Branca de que o presidente russo, Vladimir Putin, trocou cartas com o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

A Casa Branca disse na quarta-feira que estava preocupada com negociações sobre armas entre a Rússia e a Coreia do Norte avançando ativamente, e que Putin e Kim escreveram mutualmente prometendo aumentar a cooperação.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não respondeu diretamente quando questionado pelos repórteres se a troca de cartas havia ocorrido.