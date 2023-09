Seis pessoas são presas após explosões de carros em Quito, diz polícia do Equador

As autoridades realizaram operações na prisão de Cotopaxi na quarta-feira, embora não tenham confirmado a transferência de nenhum prisioneiro de alto escalão. As transferências de líderes de gangues já causaram anteriormente tumultos nas prisões do Equador.

Também foram registrados incidentes de segurança na quarta-feira na prisão de Turi, em Cuenca, embora as autoridades não tenham fornecido detalhes.

Quatro dos suspeitos presos, que tinham registros anteriores de extorsão e sequestro, são equatorianos e um colombiano, disse Ramírez. A nacionalidade do sexto suspeito não ficou clara.