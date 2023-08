Senadora Gálvez se consolida como candidata presidencial da oposição no México

Gálvez é vista por muitos analistas como a melhor opção para desafiar o partido Movimento de Regeneração Nacional (Morena), de López Obrador. A vitória dela veio depois que o chefe do Partido Revolucionário Institucional (PRI), antiga força dominante no México, ter dito que a apoiará em vez da filiada Beatriz Paredes.

"Isto está apenas começando", disse Gálvez na plataforma X, antigo Twitter, enquanto a oposição divulgava os resultados da pesquisa que mostravam que ela tinha mais apoio do que o seu rival PRI. "Ninguém vai nos impedir."

Ainda assim, a forma como o PRI abandonou Paredes tirou o brilho do que parecia ser uma vitória iminente para Gálvez endossada pelos eleitores, já que a disputa pela chapa presidencial da aliança de oposição deveria terminar com uma votação no domingo.

Cercado por colegas de partido, o presidente do PRI, Alejandro Moreno, disse em coletiva de imprensa que, devido aos resultados das pesquisas, seu partido agora apoia totalmente Gálvez. Paredes, senadora e ex-líder do PRI, não estava presente.

Gálvez é amplamente vista como a candidata que mais pode fazer para enfraquecer o domínio que o Morena tem sobre a política nacional, o que condenou outros partidos a uma série de pesadas derrotas.

Expressando apoio às empresas, mesmo quando López Obrador tem criticado a ganância corporativa, Gálvez, de 60 anos, ostenta um apelo que pode superar as divisões de classe. Tal como o presidente, ela também se relaciona melhor com os mexicanos mais pobres do que muitos de seus pares.