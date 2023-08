Trabalhadores realizam 1ª greve no Japão em décadas por venda de loja de departamentos

Eles buscam garantias de continuidade de empregos e negócios, insatisfeitos com os planos da varejista de eletrônicos Yodobashi Holdings de assumir cerca de metade da loja.

Os críticos, que incluem funcionários de Ikebukuro, argumentam que tal mudança desvalorizará a imagem da Seibu, substituindo muitas boutiques individuais na loja.

O acordo será fechado na sexta-feira, disse a Seven & i, acrescentando que reduziu o valor de venda da Sogo & Seibu em 30 bilhões de ienes (205 milhões de dólares) dos 250 bilhões de ienes originalmente acordados, após solicitar que a Fortress dê "consideração máxima à continuação dos negócios da Sogo & Seibu e continuação do emprego".

A Seven & i também renunciará a uma dívida de 91,6 bilhões de ienes, ou mais da metade do valor que emprestou à sua unidade, como parte do acordo.

Em um comunicado, a Fortress disse que trabalhará com a Seven & i para apoiar a gestão da Sogo & Seibu e manter a sua força de trabalho “na medida do possível”. A empresa planeja investir mais de 20 bilhões de ienes com o parceiro Yodobashi para renovar as lojas da Sogo & Seibu, afirmou.

As greves são extremamente raras no Japão, onde as negociações sobre salários e condições de trabalho são normalmente acordadas amigavelmente. A greve de um dia – a primeira em uma grande loja de departamentos japonesa em 61 anos – seguiu-se a meses de negociações entre a administração da Sogo & Seibu e o sindicato dos trabalhadores, e surge no meio de uma grave escassez de mão-de-obra no Japão.