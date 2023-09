Trump se declara inocente de subversão eleitoral na Geórgia e busca julgamento separado

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se declarou inocente, nesta quinta-feira, de uma acusação criminal que tramita no Estado da Geórgia de que teria tentado reverter sua derrota nas eleições de 2020, e pediu para ser julgado separadamente de alguns de seus 18 corréus.

O condado de Fulton indiciou Trump em agosto por 13 acusações criminais, incluindo por pressionar autoridades estaduais a reverter sua derrota nas eleições de 2020 no Estado e por supostamente criar uma lista falsa de eleitores do Colégio Eleitoral para minar a certificação do Congresso da vitória do presidente democrata Joe Biden.