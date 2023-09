Ucrânia relata alguns "sucessos" no campo de batalha no sul e no leste

Por Anna Pruchnicka

(Reuters) - As tropas ucranianas obtiveram alguns novos "sucessos" no sul e no leste, enquanto tentam avançar em sua contraofensiva ante as forças russas, disse a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, nesta quinta-feira.

As forças de Kiev têm progredido lentamente contra os campos minados e as trincheiras russas que bloqueiam uma investida ao sul com o objetivo de alcançar o Mar de Azov e dividir as forças da Rússia.