Armênia e Azerbaijão relatam vítimas durante novos confrontos na fronteira

A Reuters não conseguiu verificar os relatos.

Nagorno-Karabakh, reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão, tem sido uma fonte de conflito entre os dois vizinhos do Cáucaso desde os anos que antecederam o colapso da União Soviética em 1991, e entre os armênios étnicos e os azeris turcos há mais de um século.

Apesar das discussões esporádicas sobre um acordo de paz para definir as fronteiras, resolver as diferenças sobre o enclave e descongelar as relações, as tensões permanecem altas e confrontos ao longo da fronteira compartilhada ocorrem com frequência.