Biden eleva pedido de gastos para ajudar a pagar desastres

O Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca (OMB) precisa agora de 16 bilhões de dólares para o Fundo de Alívio de Desastres (DRF), disse um porta-voz do OMB, citando os desastres no Havaí, Louisiana e Flórida.

"O presidente deixou claro que apoiará as comunidades de todo o país na recuperação de desastres pelo tempo que for necessário, e o governo está empenhado em trabalhar com o Congresso para garantir que o financiamento do DRF seja suficiente para as necessidades de recuperação", afirmou o porta-voz.

Na quinta-feira, a Casa Branca disse que estava trabalhando com o Congresso para elaborar uma medida de financiamento de curto prazo para evitar uma paralisação parcial do governo federal em 1º de outubro, enquanto as negociações de gastos de longo prazo continuam.

O financiamento atual para a maioria dos programas do governo expira em 30 de setembro. Se nenhuma medida for tomada antes do início do próximo ano fiscal, em 1º de outubro, uma série de funções do governo será encerrada.

(Reportagem de Jarrett Renshaw)