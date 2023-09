Candidato próximo ao establishment político vence disputa presidencial em Cingapura

Analistas disseram que a vitória esmagadora do candidato visto como o mais próximo do establishment é um sinal de que os cingapurianos ainda confiam no Partido de Ação Popular (PAP), atualmente no poder.

"Isso mostra que o PAP ainda é uma marca confiável, desde que o candidato apresentado seja confiável. Tharman é tão confiável quanto possível", disse o cientista político Walid Jumblatt Abdullah, da Universidade Tecnológica de Nanyang.

Tharman tem sido um político popular, tendo obtido várias vitórias nas eleições parlamentares, incluindo a maior margem de votos nas eleições gerais de 2020 como membro do PAP.

Ele deixou o partido no início deste ano e enfatizou sua independência durante sua campanha à Presidência.

Normalmente um farol de política estável e livre de corrupção, Cingapura foi abalada por uma série de escândalos de grande repercussão nos últimos meses, aumentando a frustração entre os eleitores já cansados pelos custos de vida exorbitantes.

(Reportagem de Chen Lin)