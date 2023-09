Democratas colocam direito ao aborto no centro da campanha de 2024 nos EUA

O anúncio mostra o ex-presidente Donald Trump recebendo o crédito pelo fim de Roe v. Wade, a decisão da Suprema Corte que reconheceu o direito constitucional ao aborto, e o governador da Flórida, Ron DeSantis, assinando uma proibição do aborto para fetos de até seis semanas em seu Estado.

As decisões sobre cuidados de saúde reprodutiva são pessoais e “as últimas pessoas que deveriam estar envolvidas são esses caras”, diz o anúncio.

A peça parte de um esforço maior por parte dos grupos de direitos das mulheres, dos direitos reprodutivos e dos democratas, para colocar o direito ao aborto no centro da campanha de 2024 e atacar as medidas anti-aborto nas urnas de todo o país.

Funcionários da campanha de Biden, o Comitê Nacional Democrata e grupos de direitos humanos disseram à Reuters que o direito ao aborto interrompeu uma esperada "onda vermelha" de tomada do Senado pelos republicanos em 2022. Eles acreditam que isso atrairá mais democratas e alguns eleitores independentes e republicanos para Biden em 2024.

Inspirando-se nas campanhas publicitárias republicanas do passado, os democratas tentam apelar para o desejo dos norte-americanos de manter o governo de fora de suas vidas pessoais.

As pesquisas de boca de urna mostraram que um aumento no número de eleitores jovens, especialmente mulheres, ajudou os democratas, e as eleitoras que migraram de Trump ajudaram a entregar a Casa Branca a Biden em 2020.