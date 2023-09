EUA continuarão a deportar haitianos enquanto retiram seus cidadãos do país

A Organização das Nações Unidas e grupos de direitos humanos pediram aos Estados Unidos e a outros países que parassem com essa prática.

As autoridades de fronteira dos EUA encontraram mais de 125.000 haitianos entre outubro e julho do ano passado, de acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

Na madrugada de quinta-feira, um voo com 66 imigrantes haitianos aterrissou no Aeroporto Internacional Toussaint Louverture, na capital Porto Príncipe, de acordo com um documento do Departamento de Segurança Interna dos EUA visto pela Reuters.

Na mesma manhã, um pequeno grupo, incluindo pessoas que chegaram em carros da missão diplomática dos EUA, reuniu-se em uma pista do mesmo aeroporto para embarcar em um avião Boeing 767 operado pela companhia aérea norte-americanas de voos fretados Omni Air International com destino aos EUA.

"A situação humanitária se deteriorou consideravelmente no Haiti em 2023", disse o Escritório Integrado da ONU no Haiti (BINUH) em um comunicado na quinta-feira, estimando que mais de 2.500 pessoas foram mortas e 970 sequestradas desde janeiro.

Isso inclui pelo menos 71 pessoas mortas em uma recente escalada nas duas últimas semanas de agosto.