Ex-premiê da Finlândia Sanna Marin deixa posto de líder do partido

Depois de liderar o país durante a pandemia e a turbulência econômica que se seguiu, Marin se tornou uma defensora da Ucrânia após a invasão da Rússia no ano passado e pressionou com sucesso para acabar com o não alinhamento militar da Finlândia em favor da adesão à Otan.

Ela presidiu a conferência de seu partido pela última vez nesta sexta-feira e, em um breve discurso, reiterou suas críticas ao vizinho do leste da Finlândia.

"A Rússia e seus representantes precisam ser responsabilizados pelo crime de agressão, pelos crimes de guerra e pelas consequências da guerra", disse Marin.

Marin, hoje com 37 anos, apareceu nas capas da Vogue e da Time Magazine, tem um milhão de seguidores no Instagram e é considerada por apoiadores de todo o mundo como um modelo da geração do milênio para líderes progressistas.

Mas, em seu país, os eleitores preocupados com questões como imigração e um déficit público crescente impuseram a Marin uma derrota apertada para a Coalizão Nacional, de direita, e o Partido dos Finlandeses, de extrema-direita, provocando a queda do governo.

Depois de perder a eleição, Marin disse que esperava ter uma vida mais tranquila e, mais tarde, também anunciou o divórcio de seu marido.