Lula diz que alta do PIB precisa ser distribuída e volta a criticar Campos Neto

"Temos que ter dinheiro para investir, e dinheiro para investir a juros baratos. Por isso que o cidadão do Banco Central precisa saber que ele é presidente do Banco Central do Brasil, e não presidente do Banco Central de outro país que não seja o Brasil, e que precisa baixar os juros. Não é possível, como é que o empresário vai investir?", indagou.

O presidente recordou que Campos Neto não foi indicado pelo seu governo para comandar o BC e disse que não conversa com o presidente da autoridade monetária, levantando a hipótese de Campos Neto manter conversas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, responsável por sua indicação ao posto.

"Nós vamos continuar brigando. É importante vocês saberem, o presidente do Banco Central não foi indicado por nós, ele foi indicado pelo governo anterior. E o Banco Central agora é autônomo, não tem mais a interferência da Presidência da República que podia chamar o presidente do Banco Central e conversar", disse Lula à plateia.

"Esse cidadão, se ele conversa com alguém não é comigo. Ele deve conversar com quem o indicou, e quem o indicou não fez coisas boas para esse país", afirmou.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)