Lula diz que fará cirurgia no quadril depois de 26 de setembro

"Desde o ano passado estou sendo instigado a fazer uma cirurgia no quadril e não quis fazer. Primeiro não quis fazer porque estava em campanha e ganhei as eleições. Depois eu falei: ´não posso parar agora e ir para o hospital, preciso governar esse país´", disse Lula em discurso durante visita a obras do projeto de integração do Rio São Francisco no Rio Grande do Norte.

O presidente afirmou que sua última viagem internacional este ano será neste mês, quando viajará a Cuba para participar de encontro do G77 -- grupo de nações em desenvolvimento -- e irá a Nova York para a Assembleia Geral da ONU, que acontece de 17 a 21 de setembro.

"Quando voltar vou receber o presidente do Vietnã dia 26, e aí eu vou me preparar para fazer a tal da cirurgia. Eu vou parar porque quero confessar que essa dor dói de manhã, dói de dia, dói sentado, dói em pé, dói deitado, e não tem remédio, o remédio é operar. Muitas vezes eu fico em pé e sabe Deus a dor que estou sentindo", afirmou.

Antes dessa última viagem do ano, Lula irá na próxima semana à Índia para participar de cúpula de chefes de Estado e governo do G20, na qual o Brasil receberá pela primeira vez a Presidência do bloco.

Lula disse que decidiu "cuidar da saúde" porque ainda quer "correr muito esse Brasil porque ainda tem muita obra para fazer".