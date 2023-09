"O boom acabou": venezuelanos lamentam fim do breve impulso da dolarização

"O boom acabou", disse Perrella. "Não há proteção para os investimentos."

Depois de uma breve recuperação graças à dolarização de fato, a economia da Venezuela está novamente sendo vítima da inflação alta, dos salários atrasados e da diminuição das compras e da produção de bens, dizem empresários e analistas.

O governo de Nicolas Maduro relaxou os controles monetários em 2019, permitindo mais transações em dólares, apesar das sanções dos Estados Unidos. A medida levou a uma leve recuperação em 2021 e 2022 após oito anos de colapso econômico e a migração de cerca de 7,3 milhões de venezuelanos.

Maduro saudou o crescimento econômico de 15% no ano passado e disse em agosto que a expansão continuava.

No entanto, comerciantes e analistas dizem que o aumento da dolarização se mostrou insuficiente diante do crédito limitado, da desvalorização da moeda local, dos impostos mais altos e dos gastos públicos limitados em meio à redução da receita do petróleo e do aumento das contas de serviços públicos.

A atividade econômica diminuiu 7% no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com o Observatório Financeiro Venezuelano, enquanto a inflação atingiu 398% em relação ao ano anterior em julho, segundo o banco central.