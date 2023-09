Oposição do Gabão pede pressão sobre junta para entregar poder aos civis

O golpe - o oitavo da África Central e Ocidental em três anos - atraiu multidões para as ruas da capital, Libreville. Mas a oposição, que afirma ser a legítima vencedora da eleição de sábado, levantou objeções.

"Ficamos felizes com a derrubada de Ali Bongo, mas (...) esperamos que a comunidade internacional se posicione a favor da República e da ordem democrática no Gabão, pedindo aos militares que devolvam o poder aos civis", disse à BBC Alexandra Pangha, porta-voz do líder da Alternância 2023, Albert Ondo Ossa.

Ela afirmou que o plano da junta de empossar Nguema como chefe de Estado na segunda-feira é "absurdo".

Bongo foi eleito em 2009, substituindo seu falecido pai, que chegou ao poder em 1967. Os opositores dizem que a família fez pouco para compartilhar a riqueza do petróleo e da mineração do Gabão.

(Por Edward McAllister e Anait Miridzhanian)