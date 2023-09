Papa Francisco inicia visita discreta a católicos na Mongólia budista

Existem apenas 1.450 católicos na Mongólia, orientados pelo cardeal Giorgio Marengo, que começou a trabalhar no país há mais de 20 anos quando era um jovem sacerdote.

Visitar lugares onde os católicos são minoria faz parte da política de Francisco de chamar a atenção para as pessoas e os problemas no que ele tem chamado de periferias da sociedade e do mundo. Ele não visitou a maioria das capitais da Europa Ocidental.

Falando aos repórteres no avião vindo de Roma, Francisco disse que estava ansioso para visitar apenas uma parte do vasto país e disse que tinha “uma população pequena, mas com uma grande cultura”.