Partido governista da Polônia recusa participar de debates eleitorais em emissora norte-americana

A TVN 24, o maior canal de notícias privado da Polônia, disse numa publicação no X que o PiS estava mostrando “desrespeito pelos eleitores” ao se recusar a participar do debate.

“Os argumentos utilizados são uma tentativa de limitar a independência e a liberdade dos meios de comunicação social e de evitar responder às perguntas substanciais dos jornalistas”, afirmou.

A liberdade dos meios de comunicação é uma questão acompanhada de perto na Polônia, com observadores dizendo que os partidos competem num campo de jogo desigual e acusando o PiS de ter usado os seus oito anos no poder para transformar as emissoras públicas em porta-vozes do partido do governo.

A Polônia ocupa o penúltimo lugar entre os seus pares da União Europeia, pouco acima da Hungria, num índice de liberdade de imprensa compilado pela organização Repórteres Sem Fronteiras.

(Reportagem de Alan Charlish e Marek Strzelecki)