Peru derruba "muro da vergonha" de Lima, mas desigualdade social continua forte

Os moradores do rico distrito de La Molina começaram a construir o muro na década de 1980, alegando preocupações com a segurança durante os anos de violência do Sendero Luminoso, um grupo rebelde maoísta que pretendia derrubar o governo.

A campanha de guerrilha do grupo levou a 20 anos de conflito brutal com as Forças Armadas do Peru, deixando cerca de 69 mil mortos ou desaparecidos, de acordo com dados oficiais. O grupo foi, em grande parte, desfeito na década de 1990, mas o muro que divide La Molina e a Villa Maria del Triunfo, região mais pobre, permaneceu e aumentou de tamanho.

Francisco Dumler, administrador municipal de La Molina, disse que os moradores cumprirão a decisão, mas a demolição poderá demorar devido a custos imprevistos.

"Também precisa ficar claro que não há possibilidade de construir caminhos ou qualquer tipo de acesso de veículos para permitir a travessia diretamente para La Molina a partir de Villa Maria del Triunfo", disse ele.

Outros moradores disseram estar preocupados com a possibilidade de pessoas de fora se mudarem para a área. La Molina possui parques exuberantes e grandes residências que podem custar vários milhões de dólares.

Do outro lado do muro, casas humildes estão sendo construídas cada vez mais no alto da colina.