PF faz operação contra desvio de verbas e irmã de ministro das Comunicações é alvo

BRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira uma operação com o objetivo de desarticular organização criminosa estruturada para promover fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, envolvendo verbas da Codevasf, segundo nota divulgada pela corporação.

Entre um dos alvos da operação de busca e apreensão, está a irmã do ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União), a prefeita de Vitorino Freire (MA), Luanna Rezende, conforme uma fonte da instituição. Ela foi afastada do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Juscelino Filho é investigado no caso pelo STF, mas o ministro Luís Roberto Barroso negou pedido de busca e apreensão contra ele, completou a fonte.