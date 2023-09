PIB do Brasil cresce mais que o esperado no 2º tri com serviços e indústria, mas perde força

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,9% no segundo trimestre na comparação com os três meses anteriores, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado do PIB entre abril e junho ficou bem acima da expectativa em pesquisa de Reuters de um avanço de 0,3%.

A taxa marca o oitavo trimestre seguido no azul, mas ainda assim mostra forte enfraquecimento ante a expansão de 1,8% do PIB no primeiro trimestre, em dado revisado pelo IBGE de alta de 1,9% informada antes.

"A política monetária com juros mais altos teve impacto na economia e justifica esse crescimento menor. Tem ainda o efeito safra, já que 60% da colheita da soja, nosso principal produto, acontece no primeiro trimestre", explicou a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

Com esse resultado, a economia fecha o primeiro semestre com alta acumulada de 3,7% e opera 7,4% acima do patamar pré-pandemia, referente ao quarto trimestre de 2019, atingindo o ponto mais alto da série.

"É preciso prestar atenção para essa desaceleração na margem que tivemos, por mais que tenha superado as expectativas em termos de crescimento, não podemos abandonar a hipótese de uma contínua desaceleração ao longo dos próximos trimestres, que pode consequentemente afetar a arrecadação e, depois, a percepção fiscal", destacou Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.