Polícia de Ohio divulga vídeo de tiro fatal em mulher negra grávida

Por Brendan O'Brien

(Reuters) - Um departamento de polícia do Estado norte-americano de Ohio divulgou nesta sexta-feira imagens de uma câmera corporal mostrando um policial atirando de forma fatal em uma mulher negra grávida no estacionamento de um supermercado há duas semanas, depois que ela se recusou a sair do carro e, em vez disso, o atingiu com seu veículo.

A divulgação do vídeo do incidente em Blendon Township, no dia 24 de agosto, segue as exigências da família da mulher de 21 anos, Ta'Kiya Young, para que o policial que disparou o tiro fatal fosse responsabilizado.