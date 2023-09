Presidente eleito da Guatemala pede que população defenda seu voto de "forças golpistas"

CIDADE DA GUATEMALA (Reuters) - Bernardo Arévalo, presidente eleito da Guatemala, pediu aos cidadãos do país centro-americano na sexta-feira que defendam seu voto nas urnas contra "forças golpistas", em meio à turbulência política pela qual a nação está passando antes de sua posse, em janeiro de 2024.

O partido do ex-diplomata e deputado anticorrupção, o Movimento Semilla, foi suspenso no início da semana, e por isso o Congresso registrou na quinta-feira a bancada do grupo no Legislativo como “independente”.

“Apelo para que nos unamos para derrotar as forças golpistas que pretendem nos manter submersos na corrupção, na impunidade e na pobreza”, afirmou o político, filho de um ex-presidente, em coletiva de imprensa.