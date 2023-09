Sírios protestam no sul do país contra Assad e crise econômica

BEIRUTE (Reuters) - Centenas de pessoas se reuniram no sul da Síria nesta sexta-feira pedindo que o presidente Bashar al-Assad renuncie, encerrando quase duas semanas de manifestações que eclodiram devido às más condições de vida, mas que se transformaram em novos pedidos de mudança política.

"Bashar fora, Síria livre!", gritou uma grande multidão na cidade drusa de Sweida, no sul do país. "A Síria não é uma fazenda, não somos ovelhas", dizia outro cartaz.

A Síria está passando por uma profunda crise econômica que fez com que sua moeda caísse para um recorde de 15.500 libras sírias por dólar no mês passado, em uma queda livre que se acelera rapidamente. Ela foi negociada a 47 libras por dólar no início do conflito, há 12 anos.