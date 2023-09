Voos são cancelados e empresas fechadas em Hong Kong e Guangdong com aproximação do tufão Saola

Todos os voos em Hong Kong entre 14h de sexta-feira e 10h de sábado foram cancelados, informou a Cathay Pacific, a principal companhia aérea da cidade.

Mais de 300 pessoas ficaram retidas no aeroporto devido ao cancelamento de cerca de 460 voos, informou a Autoridade Aeroportuária.

"É muito triste para mim, pois não poderei comparecer à cerimônia de juramento da minha filha", disse, chorosa, Ledenila Barizo, 54 anos, que deveria voar para as Filipinas, enquanto caminhava em frente ao balcão da companhia aérea.

O tempo se deteriorará rapidamente à medida que o tufão atingir a costa, informaram as autoridades meteorológicas de Hong Kong, com chances de tempestades de cerca de 3 metros acima da maré normal.

Os níveis máximos de água podem atingir um recorde, acrescentaram, com a possibilidade de a cidade elevar seu sinal de furacão para o nível mais alto, a partir do segundo nível mais alto, que está em vigor no momento.

As autoridades meteorológicas da China disseram que o Saola poderia atingir a costa entre as cidades de Huidong e Taishan. Hong Kong e Macau ficam no centro desse trecho.