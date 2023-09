Biden vai à Flórida avaliar danos da tempestade, sem reunião marcada com DeSantis

Por Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá à Flórida neste sábado para avaliar os danos causados pelo furacão Idalia e confortar pessoas afetadas pela tempestade, mas não se reunirá com Ron DeSantis, governador republicano do Estado e possível rival na eleição presidencial do ano que vem.

Biden, um democrata, disse a repórteres na sexta-feira que veria o governador durante a viagem, mas o porta-voz de DeSantis, Jeremy Redfern, disse posteriormente que nenhuma reunião estava planejada e que "apenas as preparações de segurança necessárias para organizar uma reunião como essa já acabariam com as operações de recuperação em andamento".