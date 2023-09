Carlos Sainz coloca Ferrari na pole do Grande Prêmio da Itália

Por Alan Baldwin

MONZA, Itália (Reuters) - Carlos Sainz colocou neste sábado a Ferrari na pole position para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, com o atual líder do campeonato Max Verstappen, que busca sua 10ª vitória consecutiva, ao seu lado na primeira fila.

Sainz percorreu o "Templo da Velocidade" de Monza com o tempo mais rápido de 1min20s294, 0s013 mais rápido do que a última volta de Verstappen, da Red Bull, com Charles Leclerc, da Ferrari, se classificando em terceiro.