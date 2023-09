Gabão reabre fronteiras três dias após golpe militar

Os líderes do golpe sofreram pressão internacional para restaurar o governo civil, mas disseram na noite de sexta-feira que não se apressariam em realizar eleições.

As fronteiras terrestres, marítimas e aéreas foram abertas porque a junta estava "preocupada em preservar o respeito ao Estado de Direito, as boas relações com nossos vizinhos e todos os Estados do mundo" e queria manter seus "compromissos internacionais", disse o porta-voz do Exército na televisão nacional.

Bongo foi eleito em 2009, substituindo seu falecido pai Omar, que chegou ao poder em 1967. Os opositores dizem que a família fez pouco para compartilhar a riqueza do petróleo e da mineração do Gabão.

A tomada de poder no Gabão segue-se a golpes na Guiné, Chade e Níger, além de dois em Mali e Burkina Faso desde 2020, preocupando potências internacionais que têm interesses estratégicos na região.

(Reportagem de Jyoti Narayan em Bengaluru e Cooper Inveen em Dacar)