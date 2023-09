Homens armados matam sete fiéis no Estado de Kaduna, norte da Nigéria

Outras duas pessoas ficaram feridas durante o ataque e foram levadas ao hospital para tratamento, disse Haruna.

Um morador da vila, Haruna Ismail, disse à Reuters por telefone: "Cinco pessoas foram baleadas dentro da mesquita enquanto rezavam e outras duas dentro da comunidade da vila."

Gangues de homens fortemente armados têm causado o caos no noroeste da Nigéria nos últimos três anos, sequestrando milhares de pessoas, matando centenas e ameaçando o trânsito de pessoas nas estradas ou o cultivo da terra em algumas áreas.

Os ataques estão deixando perdidas as forças de segurança da Nigéria, que estão sobrecarregadas no combate de uma insurgência islâmica de 14 anos no nordeste, violentos confrontos sectários entre agricultores e pastores na região central e ataques cada vez mais frequentes de um grupo separatista no sudeste.

(Reportagem de Ahmed Kingimi)