Rússia rotula jornalista vencedor do Prêmio Nobel de "agente estrangeiro"

(Reuters) - As autoridades russas designaram na sexta-feira o jornalista ganhador do Prêmio Nobel Dmitry Muratov como um "agente estrangeiro", uma medida que muitas vezes visa os críticos das políticas do Kremlin.

As agências de notícias russas citaram o Ministério da Justiça dizendo que Muratov, editor do jornal independente Novaya Gazeta e co-laureado com o prêmio Nobel da paz de 2021, foi um dos vários cidadãos russos incluídos na lista.

Os chamados agentes estrangeiros foram submetidos a buscas policiais e outras medidas punitivas. Embora Muratov ainda esteja na Rússia, muitos dos que estão na lista deixaram o país desde a invasão da Ucrânia, chamada de "operação militar especial" pelo Kremlin.