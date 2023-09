Zelenskiy diz que tropas da Ucrânia estão "avançando" e rebate críticos

"As forças ucranianas estão avançando. Apesar de tudo, e não importa o que qualquer um diga, estamos avançando e isso é o mais importante. Estamos em movimento", escreveu Zelenskiy, no aplicativo de mensagens Telegram.

Alguns temem que o apoio do Ocidente possa começar a vacilar, com o clima mais frio e mais úmido desacelerando o progresso no campo de batalha no fim do ano. O Ocidente entregou bilhões de dólares para ajudar a contra-ofensiva e Kiev disse que precisa de mais.

A Rússia já descreveu a contra-ofensiva ucraniana como um fracasso. Kiev diz que está avançando lentamente de propósito, para minimizar o número de baixas, e que seu avanço tem sido muito complicado pela falta de poder aéreo moderno.

(Reportagem de Olena Harmash)